Olimpos'ta beş yıldızlı otel atık su sorunuyla gündeme geldi

Antalya Kumluca'ya bağlı Olimpos'ta açılan villa tipi beş yıldızlı otelin atık su sızıntısı ve kokuya neden olması suç duyurusuna sebep oldu. Otel yönetimi ise sorunun genel altyapı eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

ANTALYA Kumluca'ya bağlı Olimpos'ta yaklaşık 6 ay önce açılan villa tipi beş yıldızlı otelin atık su sızdırdığı ve kokuya neden olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Otel yöneticileri ise sorunun genel altyapı sistemlerindeki eksiklikten kaynaklandığını savundu.

Antalya'da doğa turizmiyle öne çıkan Olimpos'ta bu yıl işletmeye açılan villa tipi beş yıldızlı otel, atık su sorunuyla gündeme geldi. Bölgede oturanlar, otelin atık suyunun çevreyi kirlettiği ve koku sorunu ortaya çıkardığı gibi nedenlerle Kumluca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sağlık turizmi kapsamında imar planları Kumluca Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanıp, 479 oda ve 998 yatak kapasitesiyle mart ayında hizmete giren beş yıldızlı tesisle ilgili suç duyurusunda, toplum sağlığını tehlikeye atan faaliyetleri olduğu iddia edildi.

DİLEKÇEDEKİ İDDİALAR

Otelin altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir fasilite (müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme) bulunmadığı belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, bu durumun bölgede yaşayanları son derece mağdur eden sonuçlar vermeye başladığı, yıllardır sürmekte olan sakin ve sağlıklı yaşam kalitesini bir anda yerle bir ettiği belirtildi. Otelin, bulunduğu bölgede yaşayanların, hatta kendi personeli ve müşterilerinin sağlığını bozmaya başladığı ifade edilen dilekçede, illegal atık su deşarjı yapıldığı öne sürüldü. Yağmur drenajı künklerinin izinsiz kapatılmasına ilişkin de suçlamaların yer aldığı dilekçede, otelle ilgili adli ve idari işlemlerin başlatılması, söz konusu otelin altyapı sorunları çözülene kadar da faaliyetten alıkonulması istendi.

GENEL MÜDÜR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Otel Genel Müdürü Güngör Kuru, iddiaları yalanladı. Otelin bölgedeki neredeyse tek kaçak olmayan, imarlı, ruhsatlı ve tapulu mülk olduğunu dile getiren Kuru, "Otelimizin ne inşaat aşamasında ne de faaliyete geçtiği süreçten sonra bahsedilen iddialarla ilgili herhangi bir sorun yaşandı. Yaşanan sorun otelimizin altyapısıyla alakalı değil, bölgedeki altyapı eksikliğine bağlı genel bir sorundur. Otelimizin dışında, genel altyapı alanında küçük bir alanda sızıntı sorunu yaşanmıştı. Bizimle direkt ilgili olmamasına rağmen ilgili resmi birimlerle iletişime geçip, kısa sürede sorunun çözümünü sağladık" dedi.

1000 TONLUK RUHSATLI DEPO

Otel olarak 1000 tonluk ruhsatlı foseptik deposuna sahip olduklarını belirten Kuru, "Türkiye'de sağlık turizmi noktasında öncü, ilk defa bu konseptte bir tesisi hizmete açtık. Şu anda 200'ün üstünde kişiye istihdam sağlıyoruz. Doğayla iç içe, ekolojik sağlık ve terapi imkanları sunan, nemin olmadığı yayla havasında çevre dostu bir oteliz. Müzik yayınlarıyla ilgili de tüm izinlerimiz, lisansımız mevcut. Çevredeki vatandaşların hassasiyetini dikkate alarak 22.30'da sona erdiriyoruz. Yolla alakalı bahsedilen sorunlardan biz de mağduruz. Doğal şartlar sebepli yoldaki çukurların sorumlusu biz değiliz. Tüm bu sorunlarla ilgili CİMER'e de şikayette bulunulmuş. İlgili tüm kamu kurumlarından gelip incelemeler yapıldı ve teknik olarak tesisimizle ilgisi olmadığı ortaya konuldu" diye konuştu. (DHA)