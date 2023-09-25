Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü için yeni düzenleme geldi. Olimpiyatlarda başörtü yasak mı ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda başörtü takmak yasaklandı mı soruları gündeme geliyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı mı merak ediliyor. Peki, Olimpiyatlarda başörtü yasak mı? 2024 Paris Olimpiyatları'nda başörtü takmak yasaklandı mı?

Olimpiyatlarda başörtü yasak mı ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda başörtü takmak yasaklandı mı soruları merak ediliyor. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı duyururken sporda katı bir laiklik rejiminin uygulanmasından yana olduklarını ifade etti. Olimpiyatlarda başörtü yasak mı? 2024 Paris Olimpiyatları'nda başörtü takmak yasaklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

OLİMPİYATLARDA BAŞÖRTÜ YASAK MI?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı duyururken sporda katı bir laiklik rejiminin uygulanmasından yana olduklarını ifade etti. Fransa Futbol Federasyonu'nun iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA BAŞÖRTÜ TAKMAK YASAKLANDI MI?

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi. Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

FEDERASYONUN İÇ TÜZÜĞÜNDEKİ İLK MADDEDE YASAKLANIYOR

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor. Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı