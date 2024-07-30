Olimpiyat madalyası altın mı, değeri ne kadar?

2024 Paris Yaz Olimpiyatları, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcunun katılımıyla, olimpiyatlar tarihinde bir ilk olarak stat dışında görkemli bir açılışla başladı. Olimpiyat madalyası altın mı, değeri ne kadar?

OLİMPİYAT MADALYASI ALTIN MI, DEĞERİ NE KADAR?

1904 yılındaki St. Louis'deki (ABD) olimpiyattan beri her Olimpiyatta verilen altın madalyalar, sporcular için en büyük gururu temsil ediyor.

Lüks sarı metal görünümüne sahip olmasına rağmen, bu madalyalar aslında esas olarak gümüşten oluşuyor. Olimpiyat altın madalyalarında gerekli gümüş miktarı en az yüzde 92.5'tir, altının kendisi yalnızca dış kaplamayı oluşturur.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) bir temsilci Newsweek'e şunları söyledi: "Birinci ve ikinci sıradaki madalyalar en az binde 925 saflıkta gümüşten olmalı; birincilik madalyası ise en az 6 gr saf altınla kaplı olmalı."

CNBC'nin hesaplamasına göre, Tokyo Olimpiyatlarındaki altın madalyalarının değeri 820 dolar olarak belirlendi. (2021)

Gümüş madalyalar saf gümüşten, bronz madalyalar ise yüzde 95 bakır ve yüzde 5 çinkodan yapılıyor.

Ebat ve ağırlık

Olimpiyat madalyalarının boyutu ve ağırlığı değişiyor. IOC, Newsweek'e madalyaların çapının minimum 70-120 mm, kalınlığının ise 3-10 mm olduğunu söyledi. Altın madalyalar toplamda yaklaşık 556 gram, gümüş madalyalar 550 gram ve bronz madalyalar ise 450 gram ağırlığındadır.