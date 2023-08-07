Olimpija Ljubljana teknik direktörü ne dedi (Joao Henriques)?

Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Maç öncesi Okan Buruk toplantı düzenledi. Olimpija Ljubljana teknik direktörü ne dedi?

OLİMPİJA LJUBLJANA TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEDİ?

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques "Biz her zaman her takıma karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, evimizde veya dışarıda, nerede oynarsak oynayalım. Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız." diye konuştu.