Olimpija Ljubljana teknik direktörü kim? Joao Henriques kimdir?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam oynanacak olan maçın detayları yer alıyor. Peki, Olimpija Ljubljana teknik direktörü kim?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Maç saati beklenirken Olimpija Ljubljana teknik direktörü kim araştırıldı.

OLİMPİJA LJUBLJANA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Doğum tarihi: 31 Ekim 1972 (50 yıl yaşında), Tomar, Portekiz

Çalıştırdığı takımlar: Vitória SC (Menajer, 2020–2021),

João Alexandre Oliveira Nunes Henriques, Sloven PrvaLiga kulübü Olimpija Ljubljana'nın baş antrenörü olan Portekizli bir profesyonel futbol menajeridir. Rekabetçi bir şekilde futbol oynamadan, 2017'de ikinci kademe Leixões'e katılmadan önce alt liglerde koçluk yapmaya başladı.