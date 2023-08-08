Olimpija Galatasaray 11'leri! Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler var? Olimpija Galatasaray maç kadrosu 11'i
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Olimpija ve Galatasaray arasındaki maçın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın sahaya çıkacak oyuncuları merakla bekleniyordu. Peki Galatasaray ilk 11'inde kimler var? Olimpija Galatasaray maç kadrosu 11'i gündemin merak edilenleri arasında. İşte Olimpija Galatasaray 11'leri!
Galatasaray'ın 11'i! Olimpija ve Galatasaray arasındaki maçın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın sahaya çıkacak oyuncuları merakla bekleniyordu. Peki Galatasaray ilk 11'inde kimler var? Olimpija Galatasaray maç kadrosu 11'i gündemin merak edilenleri arasında. İşte Olimpija Galatasaray 11'leri haberimizde...
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.