Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaşıyor. Maçı izleyenler OLI hangi takım? OLI açılımı ne, hangi futbol takımı merak etti.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip ederken OLI hangi takım? OLI açılımı ne, hangi futbol takımı merak etti. Peki, OLI hangi takım?

OLI HANGİ TAKIM?