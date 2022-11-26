Olgun Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Olgun Toker'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Olgun Toker geliyor. Peki, Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Olgun Toker'in biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dizi ve film oyuncusu Olgun Toker'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

OLGUN TOKER KİMDİR?

Olgun Toker (d. 12 Mart 1986, Mersin), Türk oyuncu.

Olgun Toker doğum tarihi : 12 Mart 1986

12 Mart 1986 Olgun Toker kaç yaşında : 36 yaşında

36 yaşında Olgun Toker nereli : Mersin

Mersin Olgun Toker mesleği ne : Oyuncu

Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol almıştır. Olgun Toker, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakterini canlandırmaktadır.

Olgun Toker'in Oynadığı Diziler

Güzel Günler / 2022

Annenin Sırrıdır Çocuk / 2022

Son Yaz / 2021

Arıza / 2020

Bir Aile Hikayesi / 2019

Dip / 2018

Hayat Sırları / 2017

Hayat Şarkısı / 2016 – 2017

Tatlı Küçük Yalancılar / 2015

Benim Adım Gültepe / 2014

Şeref Meselesi / 2014

Karadayı / 2012 – 2014

Son / 2012

Olgun Toker'in Oynadığı Filmler