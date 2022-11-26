Olgun Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Olgun Toker'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Olgun Toker geliyor. Peki, Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Olgun Toker'in biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Dizi ve film oyuncusu Olgun Toker'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...
OLGUN TOKER KİMDİR?
Olgun Toker (d. 12 Mart 1986, Mersin), Türk oyuncu.
- Olgun Toker doğum tarihi : 12 Mart 1986
- Olgun Toker kaç yaşında : 36 yaşında
- Olgun Toker nereli : Mersin
- Olgun Toker mesleği ne : Oyuncu
Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol almıştır. Olgun Toker, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakterini canlandırmaktadır.
Olgun Toker'in Oynadığı Diziler
- Güzel Günler / 2022
- Annenin Sırrıdır Çocuk / 2022
- Son Yaz / 2021
- Arıza / 2020
- Bir Aile Hikayesi / 2019
- Dip / 2018
- Hayat Sırları / 2017
- Hayat Şarkısı / 2016 – 2017
- Tatlı Küçük Yalancılar / 2015
- Benim Adım Gültepe / 2014
- Şeref Meselesi / 2014
- Karadayı / 2012 – 2014
- Son / 2012
Olgun Toker'in Oynadığı Filmler
- Yol Arkadaşım 2 / 2018
- Benim Babam Bir Melek / 2017
- Küçük Esnaf / 2016
- Düğün Dernek / 2013
- Hükümet Kadın / 2012
- Kurtuluş Son Durak / 2011
- Bir Ses Böler Geceyi / 2011
- Saklı Hayatlar / 2010