Oyunculuk performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Olgun Şimşek, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı trafik kazası geçirdi. Sanatçı, iki aracın çarpıştığı kazadan yaralı olarak kurtuldu. Peki, Olgun Şimşek sağlık durumu ne? Olgun Şimşek son durum ne?

Sanatçı Olgun Şimşek, Bodrum'a giderken Turgutreis istikametinde trafik kazası geçirdi. Seyir halindeyken bir araçla kafa kafaya çarpışan oyuncu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Olgun Şimşek, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olgun Şimşek son durum ne? Olgun Şimşek sağlık durumu ne?

OLGUN ŞİMŞEK SAĞLIK DURUMU NE?

Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Doğum: 1 Haziran 1971 (52 yaşında), Yenice,

İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı.

Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanısıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.

Olgun Şimşek, Bingöllü Alevî Kürt bir baba ile Bursalı Sünnî Türkmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk evliliğini Şebnem Sönmez ile yapan sanatçı, 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile evlendi.