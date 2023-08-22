Olgun Şimşek sağlık durumu nasıl? OYUNCU OLGUN ŞİMŞEK TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ! Olgun Şimşek son durum ne?

Olgun Şimşek sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun son durumu merak konusu oldu. Peki, Olgun Şimşek sağlık durumu nasıl? Olgun Şimşek son durum ne? İşte detaylar...

Oyunculuk performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Olgun Şimşek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kullanıcılar tarafından ünlü oyuncunun sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Olgun Şimşek son durumu merak konusu oldu. Peki, Olgun Şimşek sağlık durumu nasıl? Olgun Şimşek son durum ne? Detaylar haberimizde...

OLGUN ŞİMŞEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu ve şarkıcı Olgun Şimşek, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı trafik kazası geçirdi. Sanatçı, iki aracın çarpıştığı kazadan yaralı olarak kurtuldu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

OLGUN ŞİMŞEK SON DURUM NE?

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Olgun Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.