Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek hayatı ve biyografisi!
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Oyunculuğu ile insanların takdirini toplayan Olgun Şimşek'in hayatı merak ediliyor. Peki, Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı. Peki, Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı.
Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.
OLGUN ŞİMŞEK'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Ramo (2020) - Cihangir
Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz
Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat
Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet
Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut
Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan
Kapıları Açmak (2005) - Cihan
Yazı Tura (2003) - Rıdvan
Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci
Beşik Kertmesi (2002)
Yeşil Işık (2001) - Ferdi
Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu
Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır
Karışık Pizza (1998) - Murat
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin
Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş
Sihirli Ceket (1996)
Yer Çekimli Aşklar (1995)
Aziz Ahmet (1994)
Gülşen Abi (1994)
Tersine Dünya (1993)
Tetikçi Kemal (1993)