Olgun Şimşek kimdir, nereli? Olgun Şimşek TV dizileri neler? Olgun Şimşek hayatı ve biyografisi!
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Olgun Şimşek hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Olgun Şimşek kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Olgun Şimşek kimdir, nereli? Olgun Şimşek TV dizileri neler? İşte detaylar...
Oyunculuk performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Olgun Şimşek'in hayatı araştırılmaktadır. Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor. Ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Olgun Şimşek kimdir, nereli? Olgun Şimşek TV dizileri neler? Detaylar haberimizde...
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı. Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanısıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.
OLGUN ŞİMŞEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1993: Tersine Dünya
1993: Tetikçi Kemal
1994: Aziz Ahmet
1994: Gülşen Abi
1995: Yer Çekimli Aşklar
1996: Sihirli Ceket
1996: Sultanım - Erkan Yılbaş
1998: Dış Kapının Mandalları
1998: Karışık Pizza - Murat
1998: Tatlı Rüyalar - Ali Haydar Akbayır
2001: Yeşil Işık - Ferdi
2002: Beşik Kertmesi
2000-2003: Yedi Numara - Sabit Ballıoğlu
2003: Alacakaranlık - Emir Büyükdereci
2003: Yazı Tura - Rıdvan
2005: Beyaz Gelincik - Aziz Kudret Tarhan
2005: Kapıları Açmak - Cihan
2009-2010: Kapalıçarşı - Mahmut
2012: Gözetleme Kulesi - Nihat
2012: Yalan Dünya - Selahattin/Ahmet
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Yaşar Kimsesiz
2017: Bana Söyleme - Yılmaz Akbağ
2020: Ramo - Cihangir Hanlı
2023-: Terzi - Mustafa