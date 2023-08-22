Olgun Şimşek kimdir, nereli? Olgun Şimşek TV dizileri neler? Olgun Şimşek hayatı ve biyografisi!

Oyunculuk performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Olgun Şimşek'in hayatı araştırılmaktadır. Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor. Ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Olgun Şimşek kimdir, nereli? Olgun Şimşek TV dizileri neler? Detaylar haberimizde...

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı. Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanısıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.

OLGUN ŞİMŞEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1993: Tersine Dünya

1993: Tetikçi Kemal

1994: Aziz Ahmet

1994: Gülşen Abi

1995: Yer Çekimli Aşklar

1996: Sihirli Ceket

1996: Sultanım - Erkan Yılbaş

1998: Dış Kapının Mandalları

1998: Karışık Pizza - Murat

1998: Tatlı Rüyalar - Ali Haydar Akbayır

2001: Yeşil Işık - Ferdi

2002: Beşik Kertmesi

2000-2003: Yedi Numara - Sabit Ballıoğlu

2003: Alacakaranlık - Emir Büyükdereci

2003: Yazı Tura - Rıdvan

2005: Beyaz Gelincik - Aziz Kudret Tarhan

2005: Kapıları Açmak - Cihan

2009-2010: Kapalıçarşı - Mahmut

2012: Gözetleme Kulesi - Nihat

2012: Yalan Dünya - Selahattin/Ahmet

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Yaşar Kimsesiz

2017: Bana Söyleme - Yılmaz Akbağ

2020: Ramo - Cihangir Hanlı

2023-: Terzi - Mustafa