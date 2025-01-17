Ole Gunnar Solskjær kimdir? Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjær, futbol dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Norveçli teknik adam, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Ole Gunnar Solskjær kimdir ve kariyeri boyunca neler başarmıştır? Ole Gunnar kimdir? Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

OLE GUNNAR KİMDİR?

Forvet oyuncusu Solskjær, futbol kariyerine memleketi Norveç'te Clausenengen'de başladı. Beş sezon boyunca 109 lig maçında 115 gol atarak 1993'te Norveç İkinci Ligi'ne yükselmelerine yardımcı oldu. 1995 sezonunda Tippeligaen'e yeni terfi eden Molde'ye transfer oldu. Burada golleriyle Molde'nin ikinci sırada yer alıp UEFA Kupası'na katılmasına katkı sağladı.

Temmuz 1996'da 1,5 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle Manchester United'a katıldı. "Bebek Yüzlü Suikastçı" lakabıyla tanınan Solskjær, United formasıyla 366 maçta 126 gol attı. Yedek kulübesinden gelip kritik goller atma becerisi nedeniyle "süper yedek" olarak biliniyordu. 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin uzatma dakikalarında Bayern Münich'e karşı son dakika golünü atarak Manchester United'ın tarihi üçleme (treble) kazanmasını sağladı.

2003 yılında yaşadığı ciddi bir diz sakatlığı, oyunculuk kariyerini kalıcı olarak etkiledi. Uzun süre sakatlıkla boğuşan Solskjær, 2007 yılında futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbolculuk kariyerini bıraktıktan sonra Solskjær, Manchester United'ın teknik ekibinde ve elçilik görevlerinde bulundu. 2008 yılında kulübün yedek takımının menajeri oldu. 2011'de memleketine dönerek eski kulübü Molde'üyi yönetmeye başladı. Molde'yi ilk iki sezonunda Tippeligaen şampiyonluğuna taşıyarak kulüp tarihinde bir ilki başardı. Ayrıca 2013 Norveç Futbol Kupası'nı kazanarak üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

2014 yılında Cardiff City'nin teknik direktörü oldu ancak kulüp Premier Lig'den düştü. 2018'in sonlarında Manchester United, Solskjær'i geçici teknik direktör olarak görevlendirdi. Görevde bulunduğu 19 maçın 14'ünü kazanarak başarılı bir dönem geçirdi ve 28 Mart 2019'da üç yıllık bir sözleşme imzalayarak kalıcı teknik direktör oldu.

Manchester United'ı 2021 UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ancak finalde Villarreal'e penaltılarla kaybetti. 2021-22 sezonundaki kötü performanslarının ardından Kasım 2021'de kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Solskjaer'in öğleden sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceği öğrenildi.