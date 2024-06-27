Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldürme Arzusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürme Arzusu konusu nedir, Öldürme Arzusu oyuncuları kimler ve Öldürme Arzusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?





Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Paul için bu düzenli hayatı bir trajedi ile altüst olur. Evine düzenlenen saldırıdaı eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.