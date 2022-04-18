Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim Fethiye'de hangi otelde, nerede, ne zaman çekilmiştir?

Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar arasında yer alan Öldür Beni Sevgilim bu akşam 20:00'de Star TV'de yayınlanıyor. Komedi türündü olan Öldür Beni Sevgilim filminin yapım yılı 2019 olarak açıklandı. İşte Öldür Beni Sevgilim oyuncuları, çekim yeri ve konusu hakkında bilgiler...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU

Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.

ÖLDÜR BENİM SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu ise Öldür Beni Sevgilim filminde yer alan önemli oyuncular arasında yer alıyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Okan ile Demet'in evliliğini konu edinen Öldür Beni Sevgilim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında çekildi.