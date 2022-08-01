Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman çıktı? Film hangi il ve ilçede çekildi?
Bugün Star TV'de Öldür Beni Sevgilim filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman çıktı? Film hangi il ve ilçede çekildi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Öldür Beni Sevgilim, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2018 yapımı Türk filmi. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan paylaşmıştır. Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman çıktı? Film hangi il ve ilçede çekildi?
Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...
Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.
Murat Boz
Seda Bakan
Açelya Topaloğlu
Özgür Emre Yıldırım
Seda Güven
Yosi Mizrahi
Dilşad Şimşek
Ali Yoğurtçuoğlu
Okan ile Demet'in evliliğini konu edinen Öldür Beni Sevgilim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında çekildi.