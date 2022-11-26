2019 yılında vizyona giren Öldür Beni Sevgilim filminin yönetmenliğini Şenol Sönmez yaparken senaristliğini Murat Dişli üstlenmektedir. Başrollerinde Seda Bakan, Açelya Topaloğlu ve Murat Boz'un yer aldığı romantik-komedi türündeki sinema filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluştu. Peki, Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim hangi otelde çekildi? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?

Romantik komedi türündeki sinema filminin başrollerinde Seda Bakan ve Murat Boz yer alırken, çekimlerin nerede yapıldığı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim hangi otelde çekildi? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Okan ile Demet'in evliliğini konu edinen Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşmiştir. Otel sahneleri ise Perdue Hotel Fethiye'de gerçekleştirilmiştir.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz -Okan

Seda Bakan -Demet

Açelya Topaloğlu -

Özgür Emre Yıldırım

Seda Güven

Yosi Mizrahi

Dilşad Şimşek

Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.

5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.