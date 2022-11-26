Öldür Beni Sevgilim hangi otelde çekildi? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler, konusu nedir?
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2019 yılında vizyona giren Öldür Beni Sevgilim filminin yönetmenliğini Şenol Sönmez yaparken senaristliğini Murat Dişli üstlenmektedir. Başrollerinde Seda Bakan, Açelya Topaloğlu ve Murat Boz'un yer aldığı romantik-komedi türündeki sinema filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluştu. Peki, Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim hangi otelde çekildi? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?
Romantik komedi türündeki sinema filminin başrollerinde Seda Bakan ve Murat Boz yer alırken, çekimlerin nerede yapıldığı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim hangi otelde çekildi? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...
Okan ile Demet'in evliliğini konu edinen Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşmiştir. Otel sahneleri ise Perdue Hotel Fethiye'de gerçekleştirilmiştir.
Murat Boz -Okan
Seda Bakan -Demet
Açelya Topaloğlu -
Özgür Emre Yıldırım
Seda Güven
Yosi Mizrahi
Dilşad Şimşek
Ali Yoğurtçuoğlu
Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.
5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.