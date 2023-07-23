Oldsmobile Aerotech: Otomotiv Dünyasının Unutulmaz Konsepti

General Motors'un kontrolündeki Oldsmobile'ın Aerotech isimli konsept otomobili, yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 1988'de duyurulan ve 1000 beygir gücüne sahip olan Aerotech, hala konsept tabanlı otomobil rekorunu elinde tutuyor.

Otomotiv dünyasında bugüne kadar birbirinden ilginç tasarımlara sahip konsept otomobiller çıktı. Bu araçlardan bazıları müşterilere sunulurken bazıları ise tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. General Motors'un kontrolündeki Oldsmobile'ın Aerotech isimli aracı hiç çıkış yapmamış olsa da, yıllar sonra yeniden sosyal medyada.

1988'de duyurulan Oldsmobile Aerotech hikayesi

Oldsmobile, 2004 yılında üretimine son vermeden önce, 1987 yılında Aerotech adında süperspor otomobil prototipi geliştirerek tarihe geçti. Bir çift turboşarjlı Quad 4 motordan güç alan Aerotech, Oldsmobile'ın teknolojisini kanıtlamak için üretilmişti.

İlk olarak 1988 yılında görücüye çıkarılan Aerotech, üç farklı prototip tasarımına yer veriyordu. En radikal tasarım, McLaren Speedtail'i andıran uzun kuyruklu bir arka uca sahip olanıydı. Tasarıma ek olarak, turbo şarjlı motorun 1000 beygir gücü sağlaması da oldukça ilgi çekti.

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Konsept aracının 1000 beygir gücü bir pist rekoruyla da kanıtlandı. Aerotech'i 4423 km/s'lik hıza ulaştıran yarış pilotu A.J. Foyt, "konsept tabanlı bir otomobil için belgelenmiş en yüksek hız" rekorunu da hala elinde tutuyor.

Aerotech'in Quad 4 motor teknolojisi, daha sonra Cutlass Calais gibi konsept modelleirnde kullanılmaya devam etti. Şirket, Quad 8 V8 gibi daha iddialı motorlar üzerinde çalışıyorken Oldsmobile'ın kapatılmasına karar verildi. Quad 8 teknolojisi gün yüzü göremedi ve Oldsmobile 2004'te dağıtıldı.

35 yılın ardından ise Aerotech'in tasarımı ve güçlü motoru yeniden viral oldu. Bu araç, 1980'lerin sonlarında süperspor otomobil yaratıcılığını da gösterir nitelikte.

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