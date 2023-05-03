Olcay Kılavuz aday mı? 2023 Olcay Kılavuz milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Olcay Kılavuz aday mı? 2023 Olcay Kılavuz milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Olcay Kılavuz aday mı? 2023 Olcay Kılavuz milletvekili adayı mı? İşte detaylar...