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Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Manchester United, sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Maçın son anlarında Kopenhag'ın kazandığı penaltıyı Onana kurtararak United'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.