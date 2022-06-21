Olanlar Oldu, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2017 çıkışlı Türk komedi filmidir. Ata Demirer, Tuvana Türkay, Ülkü Duru ve Salih Kalyon'un başrollerinde yer aldığı film, 20 Ocak 2017'de vizyona girdi. Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Olanlar Oldu ne zaman çıktı? Olanlar Oldu hangi kanalda yayınlanacak?

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU KONUSU NE?

Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Ülkü Duru - Fahriye

Salih Kalyon - İbrahim

Derya Alabora - Antula

Renan Bilek - Ortunç

Seda Güven - Mehtap

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Bedir Bedir - Ramazan

Gümeç Alpay - Aynur

Bige Önal - Gizem

Murat Okay - Can

Tuna Kırlı - Cenk

Efe Akercan - Metin

Esat Polat Güler - Ahmet

OLANLAR OLDU NE ZAMAN ÇIKTI?

Film 20 Ocak 2017'de vizyona girdi.

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