Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi oyuncu kadrosu
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Bu akşam yayınlanacak olan Olanlar Oldu filmi nerede çekildi merak ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Olanlar Oldu filmi nerede çekildi gündeme geliyor. Peki, Olanlar Oldu nerede çekildi?
Ata Demirer'in başrollerinde oynadığı Olanlar Oldu filmi nerede çekildi merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan Olanlar Oldu filmi nerede çekildi merak ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Olanlar Oldu filmi nerede çekildi gündeme geliyor. Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…
OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.
OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCU KADROSU
Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet