Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi oyuncu kadrosu

Ata Demirer'in başrollerinde oynadığı Olanlar Oldu filmi nerede çekildi merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan Olanlar Oldu filmi nerede çekildi merak ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Olanlar Oldu filmi nerede çekildi gündeme geliyor. Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Esat Polat Güler - Ahmet

Haberler.com - Gündem