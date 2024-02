Okx, Türkiye'deki Yerel Platformu Okx Tr'yi Tanıttı Okx Başkanı Hong Fang: "Bu Pazarı Küresel Stratejimizin Çok Önemli Bir Parçası Olarak Görüyoruz"

Haber : EDDA SÖNMEZ- Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, kripto para platformu OKX TR'yi Türkiye'de kullanıma sundu. OKX Başkanı Hong Fang, " Türkiye'ye gelmeyi çok ciddiye alıyoruz. Bu pazarı bizim için çok önemli ve özel bir pazar olarak görüyoruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi, bu ülke batı ile doğu arasında bir yerde bulunuyor, bize küresel sahnede çok özel coğrafi ve kültürel anlamlar sunuyor. Harika bir yetenek havuzuna sahip, bu yetenek havuzuna sayesinde çok güçlü bir yerel ekip kurabildiğimiz için çok gururluyuz" dedi.

Türkiye'deki kullanıcılar, yeni yerel platform sayesinde Türk lirasıyla kripto satın alabilecek ve doğrudan banka hesaplarını kullanarak yatırma ve çekme işlemleri yapabilecekler. OKX TR, 7 gün 24 saat Türkçe yerel müşteri desteği de sunuyor. OKX, 2023 yılının mayıs ayında yerel platformunu Türkiye'de faaliyete geçireceğini duyurmuş ve hemen sonrasında Türkiye'de bir ofis açarak uzman bir ekip kurmuştu. Tanıtımla birlikte OKX TR, yerelleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi ve yerel piyasadaki payını artırmayı amaçlıyor. Türkiye'deki kripto kullanıcıları OKX TR üzerinden kripto al-sat işlemleri yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, OKX'in küresel platformu üzerinden OKX Web3 Cüzdan'a da erişebiliyor.

OKX TR'nin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, çeşitli bankacılık ortakları aracılığıyla, doğrudan Türk Lirası yatırma-çekme işlemleri de dahil olmak üzere yerelleştirilmiş özelliklere erişim sağlayabiliyor. OKX'in Türkiye'de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan'ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp'leri kullanabiliyor. Çok taraflı hesaplama teknolojisine ve hesap soyutlama özelliklerine sahip olan OKX Web3 Cüzdan, teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için süreci basitleştirerek Web3 ekosisteminin yaygın olarak benimsenmesini sağlıyor.

OKX TR'nin tanıtım toplantısı, OKX Başkanı Hong Fang, OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

OKX Başkanı Hong Fang, etkinlikteki konuşmasında, OKX TR'nin resmi lansmanı ile birlikte küresel büyüme stratejilerinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. ANKA Haber Ajansının sorularını yanıtlayan OKX Başkanı Hong Fang şunları söyledi;

OKX son zamanlarda düzenleme ve küresel genişleme açısından önemli adımlar attığını duyurdu. İngiltere'de yasal uyumluluk, Dubai'de lisans ve Türkiye'deki ürün lansmanından hemen önce Arjantin pazarının açılması gibi haberler gördük. Türkiye bu anlamda küresel büyüme stratejisinin neresinde? Neden Türkiye? Pazar için planlarınız nelerdir?

TÜRKİYE'YE GELMEYİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ. BU PAZARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE ÖZEL BİR PAZAR OLARAK GÖRÜYORUZ: Türkiye'ye gelmeyi çok ciddiye alıyoruz. Bu pazarı bizim için çok önemli ve özel bir pazar olarak görüyoruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi, bu ülke batı ile doğu arasında bir yerde bulunuyor, bize küresel sahnede çok özel coğrafi ve kültürel anlamlar sunuyor. Harika bir yetenek havuzuna sahip, bu yetenek havuzuna sayesinde çok güçlü bir yerel ekip kurabildiğimiz için çok gururluyuz. Çok dinamik bir kripto topluluğuna sahip, yeni teknolojiler hakkında bilgisi olan ve finansal olarak sofistike kişilerden oluşuyor, bize ne istediklerine dair çok geri bildirim veriyorlar.

Küresel borç 307 trilyon dolara, ABD'nin toplam borcu ise 33 trilyon dolara ulaşmıştı. Dünya bir borç krizi içinde. Bu da Bitcoin'in küresel devletsiz bir rezerv para birimi olması hipotezini yeniden gündeme getiriyor. Elbette burada çok farklı güç ve çıkar dengeleri var. Ancak blok zinciri ve Bitcoin'in değer değişimi, tasarruf, hesaplama, transfer vb. konulardaki vaadi açık. Bitcoin'in çok daha uzun vadedeki potansiyeli hakkında görüşleriniz nelerdir?

İKİ ŞEYE SIKI SIKIYA İNANAN BİRİYİM; BİRİNCİSİ SERBEST PİYASALAR. İKİNCİSİ, TEKNOLOJİNİN GÜCÜ: İki şeye sıkı sıkıya inanan biriyim; birincisi serbest piyasalar. Sonunda serbest piyasalardaki arz ve talebin uzun vadede nereye varacağımıza karar vereceğine inanıyorum. İkincisi, teknolojinin gücü ve teknolojinin bireye daha fazla sahiplik ve sorumluluk verme özelliği. Bu iki unsuru birleştirerek, finansal sistemde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik göreceğimize inanıyorum. ve Bitcoin'in bu konuda harika bir savunucu olduğunu düşünüyorum. Bir platform olarak, web3 teknolojisine dayanarak küresel bir platform inşa etmeyi ve aksi takdirde erişim sağlayamayacak kişilere erişim sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. ve bence çoğu şey zamanla, piyasa tarafından çözülecek. Zaman gösterecek.

OKX olarak kripto para piyasalarındaki küresel regülasyon gelişmeleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye piyasası için de düzenlemelere yönelik beklentileriniz nelerdir?

TÜRKİYE İÇİN ŞU ANDA YEREL AML VE YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN OLDUĞUMUZU ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ: Bir platform olarak düzenlemeye olumlu bakıyoruz. Herhangi bir merkezileştirilmiş platform öğesi olduğunda, platformun hesap verebilir tutulması için koruma kalkanlarının yerinde olması gerektiğine inanıyoruz. Teknoloji öğesi içeren herhangi bir endüstrinin doğal evrimi üzerinde, daha fazla sürdürülebilirlik istiyorsanız zamanla düzenleyicilerin rol oynaması gerektiği yer burasıdır. Nihai amaç müşterileri korumaktır. ve bu, teknolojiyi kullanarak müşterileri korumaya, daha fazla şeffaflık sağlamaya, insanları hesap verebilir tutmaya çalıştığımız şeyle yine aynı çizgide. Dolayısıyla düzenlemeye olumlu bakıyor ve bu cephede çok ağır bir şekilde yatırım yapıyoruz. Ancak bu yatırım yine yerel düzeyde çünkü her yerel yargı bölgesinin ne istediğini yerine getirmemiz gerekiyor. ve Türkiye için şu anda yerel AML ve yerel düzenlemelere uygun olduğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Türkiye'deki lansmanımızın önemli bir parçası. Aynı zamanda, genel düzenleme tarafında daha fazla gelişme umuduyla heyecanla bekliyoruz. Konuşmaya katılmaktan çok memnun oluruz. Ancak, genel olarak farklı yargı bölgelerinde düzenleme hakkında konuşurken gördüğümüz ortak tema müşteri korumasıdır. ve bu tema çok sabit ve Türkiye'de bundan farklı bir şey beklemiyoruz. Müşteri korumasına çok fazla vurgu yapılacağını düşünüyorum. ve gerekeni yapmaya hazırız.

OKX olarak çalışmalarınızda şeffaflık açısından öne çıktığınız bir konuda rezerv kanıtı raporlarınızın önemi nedir? Şeffaflık konusunda başka çalışmalarınız var mı ya da olacak mı?

DÜN ASLINDA ARKA ARKAYA ON ALTINCI AYLIK RAPORUMUZU DUYURDUK, BU RAPOR 22 VARLIK İÇİN YÜZDE 100'DEN FAZLA REZERV ORANINI KAPSIYOR: Rezerv kanıtı için Kasım 2022'de başladık ve o zamandan sonra programı otomatikleştirerek aylık hale getirmek için sürekli iyileştirmeler yaptık. Dün aslında arka arkaya on altıncı aylık raporumuzu duyurduk, bu rapor 22 varlık için yüzde 100'den fazla rezerv oranını kapsıyor. Bu ne anlama geliyor? Müşterilerimizin sözlerimize yüzeydeki değeriyle inanmak zorunda kalmadıkları anlamına geliyor. Merkezileştirilmiş bir platform olarak kendileriyle bizde depoladıkları kripto varlıkların yüzde 100 rezerve edildiğini gidip kontrol edip doğrulaya bilirler. Platform, bunları kullanamayacak. Müşteri varlıklarıdır. Bu, bir teknoloji platformu olarak masaya getirebileceğimiz önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Teknolojiyi kullanarak varlığın orada olduğundan, müşteri varlıklarının yüzde100 rezerve edildiğinden emin olmak. ve bu, geleneksel varlıkların geleneksel denetiminin her çeyrek veya yılda bir gerçekleştiği, bir üçüncü tarafın doğrulamasına güvenmek zorunda olduğunuz duruma kıyasla bir adım ileri. Rezerv kanıtında, her şey zincirde, kripto varlıkların zincirdeki akışını ve çıkışını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz, yayınladığımız binlerce kamu adresi kullanılarak. Dolaysıyla, teknoloji inovasyonu sayesinde daha büyük bir şeffaflık ve hesap verebilirlik duygusu var. Bu yüzden bundan çok gurur duyuyoruz.

OKX'in pazardaki konumunun her geçen gün güçlendiğini görüyoruz. Diğerleri daralırken siz teker teker pazar açılımları açıklıyorsunuz. Bu konuda bir hedefiniz var mı? Yıl sonuna kadar neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz?

HER GİTTİĞİMİZ PAZARDA DERİNLEMESİNE GİTMEK, YEREL MÜŞTERİLERİMİZE DAHA YAKIN GELMEK ÇOK KAYNAK GEREKTİRİR VE BİZ ÇOK DİKKATLİ KARARLAR VERİRİZ: Aslında bunu global bir genişleme olarak düşünmüyoruz. Çünkü biz global bir platformuz. Sonuç olarak, sunduğumuz hizmetler ve ürünlerden değer gördüklerinde doğal olarak global müşteriler bize geliyor. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi, yerel olmak, uyumlu olmak, uzun vadede piyasada olmak bizim için önemli bir prensiptir. Her gittiğimiz pazarda derinlemesine gitmek, yerel müşterilerimize daha yakın gelmek çok kaynak gerektirir ve biz çok dikkatli kararlar veririz. Dubai, Brezilya, Arjantin, Türkiye ile ilgili gördüğünüz duyurular için her bir pazarda duyurular yapılmadan çok önce yatırım ve çabalar sarf ediyoruz. Sadece PR duyuruları yapan bir organizasyon değiliz. Yatırım yapıyoruz, inşa ediyoruz ve zamanı geldiğinde duyurular yapıyoruz. ve buraya Türkiye'nin bizim için çok önemli bir pazar olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanda, bugün yaptığımız gibi diğer pazarlar için de benzer duyuruların sıraya girdiğini söyleyebilirim. Bu, önümüzdeki aylarda beklenen bir şey olabilir. Ancak yine de, bu global olarak genişlemekle ilgili değil, daha çok yerel müşterilerimize nasıl daha yakın olabileceğimize, sürdürülebilir operasyonlarımızı nasıl sağlayabileceğimizle ve yerel müşterilerimize nasıl değer katabileceğimize ilgilidir. ve farklı pazarlarda yaptığımız şey, doğal bir gelişmedir.

"TÜRKİYE PAZARINDA ÇOK CİDDİ FARK YARATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır da Türkiye'nin kripto para sektöründe önde gelen bir ülke olduğunu aktararak, bunun birkaç nedeni olduğunu dile getirdi.

Bu nedenlerden birisinin Türkiye'de teknoloji adaptasyonunun çok yüksek olduğunun altını çizen Çamır, "Türk milleti olarak yeni gelişmelere çok kolay adapte oluyoruz. Bu bizim çok önemli bir özelliğimiz. İkincisi de Türkiye'de finans altyapısının çok hızlı olması. Türkiye'de bankada hesap açmak, bir finansal ürünü kullanmak, para almak, göndermek çok hızlı ve kolay olan şeyler. Bu esasında finans altyapısının gücüyle ilgili. Bu iki unsurla kripto paranın yenilikçiliği birleştiği vakit Türkiye çok ayrı bir pazar haline gelmiş oluyor. Bu yüzden Türkiye hep çok önemli noktalarda." ifadelerini kullandı.

Çamır, Türkiye'nin, OKX gibi dünyanın en önde gelen kripto para ve Web3 platformu için çok önem arz eden bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız müşterilerin en güvendiği, en kolay işlem yapılabilen platform haline gelebilmek. Müşterilerimiz çok kolay bir şekilde hesap açabiliyorlar. Banka partnerlerimize de çok müteşekkiriz. Banka entegrasyonlarımız çok hızlı. Türk lirasıyla çok kolay işlem yapılabiliyor. Fibabanka, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans gibi bankacılık ortaklarının altyapısından, desteğinden faydalanıyoruz. Müşterilerimize çok ayrı bir deneyim sunuyoruz. Ayrıca globaldeki tecrübemizi Türkiye'ye taşıyoruz. Globalde halihazırda 55 milyondan fazla kullanıcı OKX'i hem güvenilirliği hem de ürünleri sebebiyle tercih ediyor. Bu tecrübenin de bize verdiği kuvvetle Türkiye pazarında çok ciddi fark yaratacağımıza inanıyoruz".