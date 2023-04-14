Seçim günü okuma yazma bilmeyenler yardım alabilir mi? Okuma yazma bilmeyenlere yardım etmek serbest mi, yasak mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Okuma yazma bilmeyenler oy kullanılırken yardım alabilir mi, yasak mı, serbest mi? Seçim günü oy kullanana yardım edilebilir mi? Ayrıntılar sizlerle...

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER OY KULLANILIRKEN YARDIM ALABİLİR Mİ?

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.

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2023 SEÇİMLER NE ZAMAN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermiştir ve bazı muhalif partiler de bu tarihi seçim tarihi olarak kabul etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararnameyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.