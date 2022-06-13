Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2022? Son hafta yoklama alınıyor mu?

Okulun son haftası yoklama alınır mı merak ediliyor. 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılının son haftasına girilirken öğrenciler okullarda son hafta yoklama alınır mı merak ediyor. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okulun son haftası yok yazılıyor mu? Eğer öğrenci okula gitmez ise okulun son haftası devamsızlık yazılır mı? İşte detaylar...

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken Okullarda son hafta yoklama alınır mı, ders işlenir mi merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemleri nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.

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