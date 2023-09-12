Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı dün başladı. Peki, Okulun ilk haftası devamsızlık yazılır mı? Okulun ilk günlerinde yoklama alınıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci eğitim dönemine dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sınıf tekrarı uygulamasını geri getirirken öğrenciler ilk ara tatilini 10 Kasım'da yapacak. Merak edilenler arasında ise Okulun ilk günü yoklama alınır mı? Okulun ilk günü serbest mi gidilecek ortaokul, lise? soruları yer aldı. Peki, Okulun ilk haftası devamsızlık yazılır mı? Okulun ilk günlerinde yoklama alınıyor mu?

OKULUN İLK HAFTASI DEVAMSIZLIK YAZILIR MI?

Okulun ilk gününden itibaren yoklama defteri tutulmaya başlanır.

LİSEDE İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ 2023?

Milyonlarca öğrenci ilk okul zilinin çalmasının ardından okulun ilk günü ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre ilk gün dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLİR 2023?

11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminde günü okullarda yeni dönemin başlaması ile birlikte okula kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Buna göre okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden bildirilmekte olan okul kıyafeti giyilecek.