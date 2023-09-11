Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Peki, Okulun ilk günü yoklama alınır mı? Okulun ilk günü serbest mi gidilecek ortaokul, lise?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sınıf tekrarı uygulamasını geri getirirken öğrenciler ilk ara tatilini 10 Kasım'da yapacak. Merak edilenler arasında ise Okulun ilk günü yoklama alınır mı? Okulun ilk günü serbest mi gidilecek ortaokul, lise? soruları yer aldı.

OKULUN İLK GÜNÜ YOKLAMAALINIR MI?

Okulun ilk gününden itibaren yoklama defteri tutulmaya başlanır.

LİSEDE İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ 2023?

Milyonlarca öğrenci ilk okul zilinin çalmasının ardından okulun ilk günü ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre ilk gün dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLİR 2023?

11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminde günü okullarda yeni dönemin başlaması ile birlikte okula kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Buna göre okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden bildirilmekte olan okul kıyafeti giyilecek.

11 EYLÜL İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, Ulaşım Yönetim Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. Pazartesi 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300 bin öğrenci taşınacak.