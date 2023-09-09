Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler tarafından Okulun ilk günü sivil mi gidilir? Sorusu merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler internet üzerinde Okulun ilk günü forma mı, sivili mi giyinilir? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Okulun ilk günü sivil mi gidilir 2023? Okulun ilk günü forma mı, sivili mi giyinilir?

Okulun ilk günü sivil mi gidilir? Sorusu, 11 Eylül'de okulların ilk gününde nasıl giyinilmesi gerektiğini merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala yeni okul dönemi hakkında birçok detay merak konusu haline geliyor. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih belli oldu. Peki, Okulun ilk günü sivil mi gidilir 2023? Okulun ilk günü forma mı, sivili mi giyinilir?

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLİR 2023?

11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminde günü okullarda yeni dönemin başlaması ile birlikte okula kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Buna göre okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden bildirilmekte olan okul kıyafeti giyilecek.

LİSEDE TELEFON YASAK MI?

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve dijital cihazlarla sınıfa girilmemesi konusunda önlem alınacağını belirterek, "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.

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