2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi sabahı itibari ile başlıyor. Okul heyecanı saran milyonlarca öğrencinin akılllarında var olan sorulardan biri ise okulun ilk günü serbest mi gidilecek lise? Olurken öğrenciler okulun ilk günü okula serbest mi gidilecek? Sorusuna yanıt aradı. Peki, Okulun ilk günü serbest mi gidilecek lise? Lise ilk günü ne giyilecek?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı bu sabah başladı ve okulların ilk zili çaldı. Öğrenciler ise merakle okulun ilk günü ne giyileceğini araştırdı. Yıllardır her dönem başında merakla araştırılmaya devam eden bu sorunun yanıtı halen merak ediliyor. Okulun ilk günü heyecanının yanında akıllarda var olan soru işaretleri de var. Öğrencilerin merakla araştırdığı sorunun yanıtı haberimizin devamında. Okulun ilk günü serbest mi gidilecek lise? Lise ilk günü ne giyilecek?

OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK LİSE?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başladığı 12 Eylül Pazartesi sabahı öğrenciler okullarına kendi üniformaları ile gidecek. Okullarının belirlediği üniforma ile okulun ilk günü eğitime başlayacaklar.