İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının 11 Eylül tarihinde başlaması nedeniyle bir dizi önlem aldı. Toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konuldu. Peki, Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? Sorusu, geçtiğimiz yıllarda uygulanan bir önlem olduğu için bu yıl için uygulanıp uygulanmayacağını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, Ulaşım Yönetim Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 3 gün boyunca nöbet tutacak. Peki, Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

OKULUN İLK GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konurken, pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300 bin öğrenci taşınacak.

İSPARK DA OKUL SERVİS ARAÇLARINA İLK GÜN ÜCRETSİZ

İBB de okulların açılması dolayısıyla alın tedbirleri yazılı bir açıklamayla duyurdu. Buna göre, okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK da okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İett, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.