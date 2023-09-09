2023 - 2024 Eğitim - Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak. Peki, Okulun ilk günü ders işlenir mi 2023? Okulun ilk günü yoklama alınıyor mu?

Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. Merak edilenler arasında ise Okulun ilk günü ders işlenir mi 2023? Okulun ilk günü yoklama alınıyor mu? soruları yer aldı.

OKULUN İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ 2023?

Milyonlarca öğrenci ilk okul zilinin çalmasının ardından okulun ilk günü ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre ilk gün dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLİR 2023?

11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminde günü okullarda yeni dönemin başlaması ile birlikte okula kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Buna göre okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden bildirilmekte olan okul kıyafeti giyilecek.

LİSEDE TELEFON YASAK MI?

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve dijital cihazlarla sınıfa girilmemesi konusunda önlem alınacağını belirterek, "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.

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