Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (8 Ekim) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Yeni dönemin başlamasıyla beraber öğrenciler, 2023-2024 eğitim döneminin ne zaman sona ereceğini ve okulların kapanmasına kaç gün olduğunu merak ediyorlar. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (8 Ekim) Sayaç ve kalan süre ne kadar? 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu, okulların açılması ile birlikte birçok kez gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, okulların kapanma tarihi belirlenmiş olsa da, öğrenciler hala Okulların kapanmasına kaç gün var? sorusunu sıkça sorguluyorlar. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (8 Ekim) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Şu an 7 Ekim 2023 tarihinde olduğumuza göre, okulların kapanmasına tam olarak 252 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvini doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

2023 yılında okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak - 2 Şubat arasında olacak. İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak ve ikinci dönemin ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında 'Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu. Bu kapsamda4 gün okul, 3 gün tatil söylemlerinin asılsız olduğu da netlik kazandı.