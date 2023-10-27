Yeni dönemin başlamasıyla beraber öğrenciler, 2023-2024 eğitim döneminin ne zaman sona ereceğini ve okulların kapanmasına kaç gün olduğunu merak ediyorlar. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (27 Ekim) Sayaç ve kalan süre ne kadar? 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (27 Ekim) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu, okulların açılması ile birlikte birçok kez gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, okulların kapanma tarihi belirlenmiş olsa da, öğrenciler hala Okulların kapanmasına kaç gün var? sorusunu sıkça sorguluyorlar. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (27 Ekim) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Şu an 27 Ekim 2023 tarihinde olduğumuza göre, okulların kapanmasına tam olarak 231 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göz attığımızda, önümüzdeki eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Öğrencilerin tatili en çok beklediği dönemlerin başında yarıyıl tatili geliyor. Bu tatil, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, bu dönemde dinlenme fırsatı bulurken, aynı zamanda dönem sonu sınavlarına hazırlıklarını da sürdürebilecekler.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında 'Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu. Bu kapsamda4 gün okul, 3 gün tatil söylemlerinin asılsız olduğu da netlik kazandı.

OKULLARDA ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

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