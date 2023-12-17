Üye Girişi
Haberler

Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Güncelleme:
Abone Ol

Kış aylarının gelmesi ve 2023-2024 döneminin neredeyse yarılanması ile birlikte Okulların kapanmasına kaç gün var (sayaç) araştırmaları, öğrencilerin gündeminde yer almakta. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (17 Aralık) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Belli oldu. Böylece veliler ve öğrencilerin merak ettiği birçok tarih sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (17 Aralık) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 17 Aralık 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 179 gün kalmış durumda. Buna göre okullar 179 gün sonra kapanacak. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya TRT Haber yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklık getirdi. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Tekin, bakanlık tarafından yapılan ankete ilişkin, "Bakanlıktaki bütün eğitim-öğretim dairelerinin hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklinde verilen haberler, İzleme ve Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" şeklinde konuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Gündem Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title