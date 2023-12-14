Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Kış aylarının gelmesi ve 2023-2024 döneminin neredeyse yarılanması ile birlikte Okulların kapanmasına kaç gün var (sayaç) araştırmaları, öğrencilerin gündeminde yer almakta. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (14 Aralık) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Belli oldu. Böylece veliler ve öğrencilerin merak ettiği birçok tarih sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (14 Aralık) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 14 Aralık 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 188 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan 14 Aralık tarihinde yapılacak olan bir tatil açıklaması gelmedi. Buna göre 14 Aralık Perşembe günü herhangi bir tatil uygulanmayacak ve eğitim-öğretim'e olağan şekilde devam edilecek.