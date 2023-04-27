Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
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2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise okulların ne zaman kapanacağı yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Detaylar haberimizde.
Okulların kapanmasına kaç gün var? araması öğrenciler ve velilerin son günlerde sıklıkla araştırdığı sorular arasında yer alıyor.2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının 12 Eylül tarihinde başlamasının ardından arama motorlarında okulların ne zaman kapanacağı araştırıldı. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız"
27 Nisan itibari ile okulların kapanmasına 50 gün kaldı.