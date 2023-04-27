Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise okulların ne zaman kapanacağı yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? Okullar ne zaman kapanacak 2023? Detaylar haberimizde.