Nisan ayının gelmesi ile birlikte Okulların kapanmasına kaç gün kaldığı da oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin ne zaman sona ereceğini Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Sorusu ile internet üzerinde araştırma yapmakta.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan takvime göre Okulların kapanmasına kaç gün kaldığı, internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise sınıfları için ayrı ayrı dönem sonunun ne zaman geleceği merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Yoğun ders ve sınav temposuna giren öğrenciler, kısa süreli tatil planlamaları için Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2023 Okullar ne zaman, kaç gün sonra kapanacak?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların kapanmasına tam olarak 72 gün vardır. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çoğu zaman okulların kapanacağı tarihe dair kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Haziran 2023 tarihinde okullar kapanıyor. Yapılan bir açıklama ile birlikte okulların kapanacağı tarihe dair bir ertelemenin söz konusu olabileceği de öngörülen kararlar arasında bulunuyor. Konu hakkında yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.