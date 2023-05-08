Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
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2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise okulların ne zaman kapanacağı yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde.
Okulların bitmesine kaç gün var?araması öğrenciler ve velilerin son günlerde sıklıkla araştırdığı sorular arasında yer alıyor.2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının 12 Eylül tarihinde başlamasının ardından arama motorlarında okulların ne zaman kapanacağı araştırıldı. Peki, Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız"
8 Mayıs itibari ile okulların kapanmasına 39 gün kaldı.