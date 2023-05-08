Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise okulların ne zaman kapanacağı yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okulların bitmesine kaç gün var? Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde.