Okulların ara tatili ne zaman? 2022 – 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte tatil olacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin yarılanması ile birlikte birçok öğrenci ve veli tarafından Okulların ara tatili ne zaman? Sorusu ve Okullar ne zaman, hangi tarihte tatil olacak? Sorusu gün içerisinde merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Okulların ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte tatil olacak?

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Okulların ara tatili ne zaman? Sorusu birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla internet üzerinden araştırılıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okulların hangi tarihte ara tatil, sömestr yapacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Okulların ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte tatil olacak?

OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre 2022 yılı ilk ara tatili 14 Kasım 18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle bu süre 9 güne çıkacak. Yani öğrenciler 12 Kasım 2022 Cumartesi günü ile 20 Kasım 2022 Pazar günleri arasında toplamda 9 günlük bir tatil yapacaklar.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17- 20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.