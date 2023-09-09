Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından Okulların açılmasına kaç gün var? Sorusu araştırılmakta. Okulların açılmasına kaç gün kaldığı internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün var? Okulların açılmasına kaç gün kaldı SAYACI 2023-2024 okullar ne zaman açılıyor?

Okulların açılmasına kaç gün var? Sorusu, yaz tatilinin bitmesine günler kala öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yeni dönemde uygulanacak eğitim öğretim planı belli oldu. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler tarafından araştırmalar devam ediyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün var? Okulların açılmasına kaç gün kaldı SAYACI 2023-2024 okullar ne zaman açılıyor?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya kanalından yaptığı paylaşımda 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına dair takvimini duyurdu. Buna göre, İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak. 9 Eylül yani bugünden itibaren okulların açılmasına bir gün kaldı. 11 Eylül Pazartesi günü İlk ders zili çalacak ve birçok öğrenci yeni dönemde ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.