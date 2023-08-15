Okulların açılmasına kaç gün var, kaç gün kaldı 2023-2024? Okulların açılmasına kaç gün kaldı sayaç! Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili bitti mi?

Yaz tatili başladı ve öğrenciler 3 ay sürecek olan yaz tatillerini değerlendiriyor. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına takviminde yer verdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ise merak ediyor okulların açılmasına kaç gün var, kaç gün kaldı 2023-2024? Okulların açılmasına kaç gün kaldı sayaç! Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yeni dönemde uygulanacak eğitim öğretim planı belli oldu. Peki, Okulların açılmasına kaç gün var, kaç gün kaldı 2023-2024? Okulların açılmasına kaç gün kaldı sayaç! Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN VAR, KAÇ GÜN KALDI 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya kanalından yaptığı paylaşımda 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına dair takvimini duyurdu. Buna göre, İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak.İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2023'te başlayacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI SAYAÇ

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni yayınladı. Buna göre okulların açılmasına 26 gün kaldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak. MEB'den yapılan açıklamada ayrıca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 yılı için okullar 11 Eylül tarihinde açılacak. Buna göre 26 gün sonra yaz tatili bitiyor. 11 Eylül tarihinde yaz tatili bitecek ve okullar açılacak.