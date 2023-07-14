Okulların açılmasına kaç gün kaldı? sorusu, okulların kapanması ile birlikte veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Yeni dönemde okulların hangi tarihte açılacağına dair merakı olan kişiler arama motorlarında Okulların açılmasına kaç gün kaldı? sorusunu araştırıyor.

Okulların açılmasına kaç gün kaldığı özellikle veliler ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılan bir konu oluyor. 2023 – 2024 eğitim-öğretim yılının ne zaman, hangi tarihte başlayacağı Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Sorusu ile internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okulların açılmasına ne kadar kaldı?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına 14 Temmuz Cuma günü itibariyle 51 gün bulunuyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 – 2024 eğitim-öğretim yılı takvimi ile birlikte merak edilen "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" yanıt bulmuştu. Yayınlanan takvime göre yeni eğitim-öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Bununla beraber, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü olmuştur. Ayrıca, ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. 2023 ve 2024 okullar 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023 – 2024?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel takvime göre 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılında okullar 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.