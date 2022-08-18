Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Birçok öğrenci tarafından okulların açılmasına kaç gün kaldı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022 Okullar ne zaman açılıyor? Okullar hangi tarihte açılacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan okulların açılma tarihi, veliler tarafından da merak edilmektedir. 2022-2023 öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Sorusu çoğu kişi tarafından da araştırılmaktadır. Peki Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022 Okullar ne zaman açılıyor? Okullar hangi tarihte açılacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacaktır. Eğer okulların açılmasına kalan süre için 18 Ağustos tarihini baz alırsak, 24 gün sonra okullar açılıyor. Okulların açılmasına 24 gün kala birçok öğrenci ve veli okul hazırlıklarına başladı. Marketler ve kırtasiyeler ise okul dönemi için hazırlık yapıyorlar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı hakkında merak edilen bir diğer soru ise "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusu oldu. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Haziran 2023 tarihinde okullar kapanıyor.