Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil nasıl değerlendirmeli?

MEB tatil takvimi yeni yıla girilmesiyle öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merak ediliyor. 2023 yılında okulların ne zaman tatil olacak, yarıyıl tatili ile ara tatil tarihleri sık araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Okullarda yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman? Ara tatil nasıl değerlendirmeli? işte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili 12 Eylül 2022 de çaldı. Yeni yıla girilmesiyle okulların ne zaman yarı yıl tatiline gireceği Öğrenciler, Öğretmenler ve Veliler tarafından merak ediliyor. Tatil hazıklıkları başladı. Peki, Okullarda yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman? Ara tatil nasıl değerlendirmeli? Detaylar haberimizde...

YARI YIL TATİLİ NE ZANMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre;bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapIlacak.Okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerindeyapılacak

ARA TATİL NASIL DEĞELENDİMELİ?

1) PLAN YAPIN

Öncelikle Kendinize Bir Tatil Planı Hazırlayın. Tatilde Neler Yapacağınızı Düşünün. Plan Yapmak ; Neyi, Ne Zaman, Ne Kadar Yapacağınızı Belirleyerek Her Şeye Zaman Ayırabileceğiniz Verimli Bir Tatil Geçirmenize Yarar Sağlayacak.

2) DERS TEKRARI YAPIN.

Okul açıkken İşlediğiniz Konuları Tatil Nedeniyle Ara Verdiğiniz Zaman Unutabilirsiniz. Bu Nedenle Ders Tekrarı yaparak Konuların unutulmasına engel olabilirsiniz. Ders Tekrari Yapmak Okul açıldığında okula kolayca uyum sağlamaniza da katkı sağlar.

3) EKSIKLERINIZI TAMAMLAYIN.

Dönem Performansınıza Bakarak Eksik Olduğunuzu Düşündüğünüz Konuları Belirleyip Bu Konulara Çalişin. Böylece Eksiklerinizi Kapatarak Okula Daha Hazırlıklı Başlayabilir Ve 2. Dönemi Daha Verimli Geçirebilirsiniz.

4)KITAP OKUYUN.

Kitap Okumak Hayal Gücünüzü Zenginleştirir, Kendinizi İfade Becerinizi Geliştirir Ve Ders Başariniza Katki Sağlar. Her Gün Mutlaka Belirlediğiniz Sayfa Sayısı Kadar Kitap Okuyun.

5) AILENIZLE ZAMAN GEÇIRIN.

Sevdiklerinizle Zaman Geçirmek İçin Tatiller En Önemli Firsattir. Ailenizle Sohbet Edin, Toplu Oyunlar Oynayin, Birlikte Zaman Geçirebileceğiniz Aktiviteler Bulun.

6) OYUNLAR OYNAYIN, DINLENIN.

Tatiller Dinlenmeniz İçindir. Sevdiğiniz Aktiviteleri Yapıp arkadaşlarınızla Vakit geçirin. unutmayın beyninizin dinlenmeye De İhtiyacı Var. Bu Nedenle Tatilleri Devamlı ders çalışacak bir zaman Olarak Görmeyin, Kendinize Zaman Ayirin. Sizi Rahatlatacak, Yapmaktan zevk aldığınız faaliyetleri hayata geçirin.