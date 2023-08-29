Okullarda telefon yasak mı? 6,7,8,9,10,11. sınıfta okuyanlar için yeni karar alındı! Önlem alınacak

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalırken milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. Okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayacak önlemlerin alınacağı vurgulandı. Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin kısıtlama getirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadesini kullanmıştı. İşte, 6,7,8,9,10,11. sınıfta okuyanları ilgilendiren haber...

2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda yeni önlemler alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda cep telefonu ve dijital cihaz kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında konuşan Bakan Tekin; sınıflarda cep telefonlarının bulundurulmasının doğru olmadığını vurguladı.

OKULLARDA TELEFON YASAK MI?

Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları konusunda önlem alınacağını belirtti. Bakan Tekin; "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" açıklamasında bulundu.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunların oynanabileceğine işaret eden Tekin, okullarda çocukların kısa da olsa fiziksel aktiviteyle güne başlamalarını önemsediklerinin altını çizdi.

SOSYAL MEDYADAN ÖDEV DEVRİ BİTİYOR

Sosyal medya üzerinden verilen ödevlerin çocukları dijital bağımlılığa ittiği yönünde velilerin şikayetleri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bu vesileyle şunu özellikle istirham ediyoruz, genelgemizde de var. Velilerimizin çokça şikayet ettiği konulardan bir tanesi öğretmen arkadaşlarımızın sosyal medya uygulamaları üzerinden öğrencilerimizi ödevlendirmeleri. Bunun da öğrencilerimizin, çocuklarımızın dijital bağımlılıklarını olumsuz şekilde etkilediğini hissettik, gördük. Bize gelen eleştiriler doğrultusunda bunun da tedbirini aldık" şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİN ÖNLÜK KULLANMASI ZORUNLU MU?

Öğretmenlerin önlük kullanımına ilişkin zorunluluk konusu son günlerde sıkça gündeme geliyordu. Konuyla ilgili konuşan Bakan Tekin "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" dedi.

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