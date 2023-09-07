Okullarda telefon yasak mı? 2023 Okulda, sınıfta ve derste cep telefonuyla girmek yasaklandı mı?

Okullarda telefon yasak mı merak ediliyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında okula, derse ve sınıfa cep telefonu ile girmek yasakladı mı sorusu merak ediliyor. Okullarda telefon yasak mı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Okullarda telefon yasak mı? Okulda, sınıfta ve derste cep telefonuyla girmek yasaklandı mı?

Okullarda telefon yasaklandı mı ve sınıfta telefonla girmek yasak mı sorusu gündeme gelirken, sınıfa ve derse cep telefonuyla girmek yasaklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Öğrencilerin cep telefonları ile derse girmesi yasaklandı mı merak ediliyor. 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılında sınıfa telefonla girmek yasak mı ve okullarda telefon yasaklandı mı sorusu araştırılıyor. Okula, sınıfa ve derse cep telefonuyla girmek yasaklandı mı? Okullarda telefon yasak mı 2023? Detaylar haberimizdedir…

OKULLARDA TELEFON YASAK MI 2023?

Bakan Tekin merak edilen sorularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunlardan ilki özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin çokça merak ettiği "okullarda telefon kullanımı" ile alakalıydı. Teknolojinin bu denli hayatımıza işlediği dönemde telefon özellikle gençlerin neredeyse hiçbir zaman ayrı kalmadıkları cihazlar. Bu sebeple alınan karar gençleri üzerken velileri oldukça mutlu edecek. Çünkü yeni dönem itibariyle öğrenciler de öğretmenler de sınıflara telefon getiremeyecek.

SINIFA VE DERSE CEP TELEFONUYLA GİRMEK YASAKLANDI MI?

Bundan böyle öğrenciler telefonlarını okul yönetimine teslim edecek. Öğretmenler ise derslere girmeden önce telefonlarını öğretmenler odası gibi alanlarda bırakacak. Kısacası sınıf içerisinde ve ders esnasında akıllı tahtalar dışında akıllı cihazlar kullanılmayacak. Yapılan açıklamaların devamında ise Bakan Tekin özel okulların kayıt ücretlerine değindi. Özel okullara kayıt yaptıran veliler okulların bağış vb. isimlerle ücret talep ettiğini bildirirken Bakan Tekin hiçbir özel okulun kayıt ücreti veya bağış zorunluluğu gibi uygulamalarda bulunamayacağını belirtti. Son olarak özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ciddi bir sorun haline gelen servis ücretlerinden bahseden Bakan Tekin, servis ve yemek ücretleriyle alakalı özel okullar ile görüşüldüğünü bu kapsamda hiçbir okulun fahiş ücret artışları yapmayacakları konusunda garanti aldıklarını belirtti.