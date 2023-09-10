Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapıyor. Peki, Okullarda telefon yasak mı 2023? Okula telefon getirmek yasaklandı mı, serbest mi?

Okullarda telefon yasak mı 2023? Sorusu, yeni eğitim döneminin başlamasından bir gün önce birçok öğrenci ve veli tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Bakanlık yeni dönemde bir dizi değişikliğe giderken; liselerde devamsızlık koşullarının yeniden düzenlenmesi, sınıf tekrarının yeniden uygulanması, açık öğretime geçişlerin zorlaştırılması ve ülke genelinde ortak yazılı sınavların yapılması gibi adımlar en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Peki, Okullarda telefon yasak mı 2023? Okula telefon getirmek yasaklandı mı, serbest mi?

OKULLARDA TELEFON YASAK MI 2023?

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve dijital cihazlarla sınıfa girilmemesi konusunda önlem alınacağını belirterek, "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi. Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz." diye konuştu.Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

Bakan Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadesini kullandı. Tekin, "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir." dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.