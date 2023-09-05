Yeni eğitim ve öğretim yılında okula, derse ve sınıfa cep telefonu ile girmek yasakladı mı sorusu gündeme geliyor. Okullarda telefon yasak mı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Okullarda telefon yasak mı 2023? Okula, sınıfa ve derse cep telefonuyla girmek yasaklandı mı?

Okullarda telefon yasak mı 2023 sorusu gündeme gelirken, sınıfa ve derse cep telefonuyla girmek yasaklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Öğrencilerin cep telefonları ile derse girmesi yasaklandı mı merak ediliyor. 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılında okullarda telefon yasaklandı mı sorusu araştırılıyor. Okula, sınıfa ve derse cep telefonuyla girmek yasaklandı mı? Okullarda telefon yasak mı 2023? Detaylar haberimizdedir…

OKULLARDA TELEFON YASAK MI 2023?

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi.

Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

SINIFA VE DERSE CEP TELEFONUYLA GİRMEK YASAKLANDI MI?

Bakan Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadesini kullandı.

Tekin, "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.