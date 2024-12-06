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Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025?

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Okullarda serbest kıyafet uygulamasının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine yönelik değişiklik yapıldı. Serbest kıyafet uygulamasına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025?

OKULLARDA SERBEST KIYAFET KALKTI MI?

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecek.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyinmelerine izin verilecek. Öğrencilere, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılmayacak.

Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan öne çıkan maddeler şu şekilde:

"(1) İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenir. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanır.

(2) Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemez.

(3) Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir.

(4) Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı Kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır.

(5) Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.

(6) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.

(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.

(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.

(9) Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamaz."

Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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