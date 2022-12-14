Birçok öğrenci tarafından 2022 yılındaki Okullarda özürlü devamsızlık kaç gün? Sorusu merak ediliyor ve 2022 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Özürlü devamsızlıkta sorun yaşamamak için birçok kişi Okullarda özürlü devamsızlık kaç gün? Sorusunu internet üzerinde sorgulatıyor. Peki, Okullarda özürlü devamsızlık kaç gün? 2022 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün?

Yeni eğitim-öğretim yılı için özürlü devamsızlık hakkının kaç gün olarak belirlendiğini merak eden öğrenciler ve veliler, Okullarda özürlü devamsızlık kaç gün? Sorusunu arama motorları üzerinde sık sık sorgulatıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise 2022 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Sorusu oluyor. Peki, Okullarda özürlü devamsızlık kaç gün? 2022 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün?

OKULLARDA ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre 10 gün ve üzerinde özürsüz, 20 gün ve üzerinde özürlü devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarına kalır. Buna göre öğrencilerin maksimum 20 gün özürlü devamsızlık yapma hakkı bulunmaktadır.

12. SINIFLARDA DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sorulan sorular arasında bu soru da yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, soruyu şu şekilde yanıtladı;

"12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." Açıklamalarında bulundu.